Covid-19 beyne zarar veriyor mu?

Almanya, Frankfurt'taki Max Planck Nörogenetik Araştırma Birimi'ni yöneten kıdemli yazar Peter Mombaerts, “Bu kritik bir ayrım” derken "Bir kez koku alma nöronlarının enfekte olabileceğine inandığınızda, koku soğancığına giden hızlı bir yol var ve o zaman zaten beyindesiniz" diye konuştu.