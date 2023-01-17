Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı

George Washington Üniversitesi’nden Dr. Emily Smith ve meslektaşları, araştırmalarda, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların genel olarak yüzde 3'ünün yoğun bakıma alındığını ve bu oranın enfekte olmayan hamile kadınların dört katı olduğunu buldu. Ayrıca, enfekte olanların yaklaşık yüzde 2'sinin nefes almasına yardımcı olmak için mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu görüldü.