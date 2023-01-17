Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı

13 bini aşkın hamile kadının incelendiği yeni bir çalışma, gebelikte Covid-19'a yakalanmanın annenin ölüm olasılığını yedi kat arttırdığını gösterdi. Alanında yapılan en geniş kapsamlı araştırma olan ABD çalışması, ayrıca hamilelikte corona virüse maruz kalmanın erken doğum riskini de önemli ölçüde yükselttiğini buldu.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 1

ABD’de yer alan George Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19’un anneler ve yeni doğan bebekleri için onlarca ciddi hastalık riskini artırdığını gösterdi. Bilim insanları, ayrıca kadınların gebelikte corona virüs nedeniyle  ölme olasılığı daha yüksek olduğunu söyledi. 

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 2

Covid-19 pandemisi boyunca bilimsel çalışmalar, hamile kadınların corona virüse karşı özellikle savunmasız olduklarını vurguladı. Doktorlar, kendileri ve çocukları için riski azaltmak adına  kadınları Covid-19’a karşı aşılanmaya çağırdı. 

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 3

Ancak, bu  çalışmaların nasıl yapıldığı ve dahil edilen hastalardaki farklılıklar, özellikle az sayıda çalışmanın yürütüldüğü düşük gelirli ülkelerde, hastalığın etkisi hakkında ayrıntılı sonuçlara ulaşmayı zorlaştırdı.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 4

13 BİNDEN FAZLA AŞILANMAMIŞ HAMİLE KADIN İNCELENDİ

En son araştırma, pek çok ülkede yapılan onlarca çalışmada bildirilen 13 binden fazla aşılanmamış hamile kadından alınan verileri bir araya getirdi. Bilim insanları, verileri analiz ederek enfeksiyonun dünya çapındaki hamile kadınlar için oluşturduğu riskler hakkında güvenilir sonuçlara ulaşmayı amaçladı.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 5

George Washington Üniversitesi’nden Dr. Emily Smith ve meslektaşları, araştırmalarda, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların genel olarak yüzde 3'ünün yoğun bakıma alındığını ve bu oranın enfekte olmayan hamile kadınların dört katı olduğunu buldu. Ayrıca, enfekte olanların yaklaşık yüzde 2'sinin nefes almasına yardımcı olmak için mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu görüldü.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 6

ÖLÜM RİSKİ 7 KAT DAHA YÜKSEK

Bunun yanı sıra, Covid-19 hamilelikte daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılıydı. Analiz edilen çalışmalarda, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların yüzde 7'si, corona virüse yakalanmayanların ise yüzde 1’i öldü.  

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 7

ZATÜRRE 23 KAT DAHA YAYGIN

Covid-19 ile enfekte olan hamile kadınların yaklaşık beşte birinde zatürre gelişti ve bu da teşhisi, enfekte olmayan kadınlara göre 23 kat daha yaygın hale getirdi.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 8

Diğer taraftan, BMJ Global Health adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, aşılanmamış Covid-19’lu o annelerin erken doğum yapma ve bebeklerini yenidoğan yoğun bakımına yatırma olasılıklarının daha yüksekti.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 9

Smith, “Gebeliği sırasında Covid-19 olan kadınların corona virüse yakalanmayan hamile akranlarına kıyasla, yoğun bakıma düşme, hatta ölme veya preeklampsi gibi gebelikle ilgili bazı sorunlar yaşama riskinin daha yüksek olduğunu bulduk.

Covid-19 hamilelikte ölüm riskini 7 kat artıyor: Bilim insanları uyardı - 10

"AŞI OLMAK ÖNEMLİ"

Ayrıca, hamilelikte Covid-19  geçiren annelerin bebeklerinin erken doğma olasılığının daha yüksek olduğunu ve bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatma riskinin daha yüksek olduğunu gördük. Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız aşı olmanızın gerçekten oldukça önemli” diye konuştu.

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