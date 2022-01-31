Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi

Güney Afrika'da Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası bir kadının vücudunda en az 21 mutasyon tespit edildi. Bilim insanları, bu durumun corona virüsün yeni varyantlarının bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Araştırmacılar, ayrıca HIV/AIDS tedavisinin, Omicron gibi yeni varyantları engellemedeki önemine vurgu yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 11:19

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 1

Güney Afrika’da HIV/AIDS’den muzdarip bir kadının, yeni tip corona virüs (Covid-19)  ile enfekte olduğu 9 ay boyunca 21 mutasyon geliştirdiği açıklandı.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 2

KwaZulu-Natal Üniversitesi, tarafından yürütülen çalışmada 22 yaşındaki genç kadının HIV/AIDS  tedavisinde kullanılan anti-retroviral ilaca bağlı kaldıktan ve bağışıklık sistemi güçlendikten sonra, altı ile dokuz hafta içinde Covid-19 enfeksiyonunu yenebildiği belirtildi.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 3

"YENİ VARYANTLAR BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

insanları çalışmanın, Covid-19'un HIV tedavisi için ilaç almayanlar gibi bağışıklığı baskılanmış bireyler tarafından barındırıldığında hızla mutasyona uğrayabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunduğunu açıkladı.

Bu durumun corona virüsün yeni varyantlarını ortaya çıkarabileceği belirtildi. 

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 4

Bununla birlikte,  çalışmadaki hastanın enfekte olduğu Beta varyantı, Omicron gibi Güney Afrika'da keşfedildi.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 5

HIV/AIDS TEDAVİSİ YENİ VARYANTLARI ÖNELEMEK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

SSRN adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışmanın  yazarları, “Bu vaka, daha önce olduğu gibi, yeni varyantların ortaya çıkması için potansiyel bir yolu açıklıyor. Deneyimlerimiz, etkili antiretroviral tedavinin bu tür olayları kontrol etmenin anahtarı olduğuna dair önceki raporları güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 6

EN AZ 21 MUTASYON KEŞFEDİLDİ

Diğer taraftan bilim insanları,çalışmada hasta tarafından barındırılan corona virüsün, hücrelere bağlanmasına izin veren başak proteini üzerinde en az 10 mutasyon, virüsün diğer yerlerinde ise 11 mutasyon geliştirdiğini söyledi.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 7

Değişikliklerin bazıları, Omicron ve Lambda varyantlarında görülenler için ortaktı, bazıları ise corona virüsün antikorlardan kaçmasına izin veren mutasyonlarla tutarlıydı.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 8

GÜNEY AFRİKA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK HIV SALGININA SAHİP

Öte yandan, Güney Afrika dünyadaki en büyük HIV salgınına sahip. 60 milyon nüfuslu ülkenin 8,2 milyonu şu anda HIV’den muzdarip durumda bulunuyor.

Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 9
Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi - 10

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