Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi

HIV/AIDS TEDAVİSİ YENİ VARYANTLARI ÖNELEMEK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

SSRN adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışmanın yazarları, “Bu vaka, daha önce olduğu gibi, yeni varyantların ortaya çıkması için potansiyel bir yolu açıklıyor. Deneyimlerimiz, etkili antiretroviral tedavinin bu tür olayları kontrol etmenin anahtarı olduğuna dair önceki raporları güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.