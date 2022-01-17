Covid-19 nedeniyle ağır hasta olma riskini iki kat artıran gen keşfedildi

Bilim insanları, Covid-19 ile ağır hasta olma riskini iki kattan fazla artıran bir gen keşfetti. Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, söz konusu genin bir kişinin yaş, kilo ve cinsiyetten sonra Covid-19’dan ne kadar ciddi şekilde muzdarip olduğunu belirleyen en önemli dördüncü faktör olduğunu buldu.