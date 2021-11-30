Covid-19'a karşı antikorlarınız ne kadar güçlü? Cinsiyetinize ve yaşınıza bağlı olarak değişiyor

6 AYIN ARDINDAN HERKESİN ANTİKOR SEVİYESİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Ayrıca, 65 yaşın altındaki kişilerin, yaşlıların iki katından daha fazla antikor seviyesine sahip oldukları görüldü. Bununla birlikte, zaman içinde antikorların yaygınlığı üzerine yapılan dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen araştırma, aynı zamanda, yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 oranında düştüğünü gösterdi.