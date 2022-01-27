Covid-19'a karşı geliştirilen mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?

Bununla birlikte çalışma kapsamında, bir grup denek, yumurtalarının bir laboratuvarda sperm ile döllendiği bir tedavi gördü. Ardından, oluşturulan embriyolar donduruldu ve daha sonra deneklerin rahmine transfer edilmeden önce çözüldü. İkinci bir grup ise, yumurta gelişimini uyaran tıbbi tedavi gördü.

Oosit (olgunlaşmamış yumurta hücresi), fertilizasyon ve embriyo gelişimi ile birlikte eksik veya fazla kromozomlar için genetik testlerin sonuçları değerlendirildikten sonra, araştırmacılar her iki grupta da aşılı ve aşısız deneklerin benzer gebelik başarısı ve erken gebelik kaybı oranları yaşadığını belirledi.