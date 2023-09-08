Covid-19'dan Alzheimer'a: Hastalıkları 10 dakikada tespit edebilen parmak kan testi geliştirildi
İngiltere'de bilim insanları Covid-19, Alzheimer, alerji, diyabet ve daha pek çok hastalığı parmaktan alınan ufak bir kan damlasından tespit edebilen yeni bir test geliştirdi. Sonuçları 7 ila 10 dakika içinde çıkan testin gelecek yıl piyasaya sürülebileceği açıklandı.
İngiliz bilim insanları, uzun Covid'den Alzheimer'a kadar çok çeşitli hastalıklarla ilişkili proteinleri 10 dakika veya daha kısa sürede tespit edebilen bir parmak ucu kan testi geliştirdi.