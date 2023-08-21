Covid-19'un yeni türü BA.2.86 hakkında merak edilenler: Yeni varyant hangi ülkelerde görüldü, aşılara karşı etkisiz mi, ölümcül mü?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19’un yüksek mutasyona uğramış yeni bir alt varyantını dikkatle takip ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, BA.2.86 olarak adlandırılan yeni varyantın, şu anda dünyada baskın olan XBB.1.5 varyantından ayıran 36 mutasyona sahip olduğunu belirtti. Peki, önceki Covid-19 bağışıklığı ve aşılar BA.286'ya karşı etkili olacak mı? BA.2.86'ya dair merak edilenleri haberin devamında bulabilirsiniz.
BA.2.86 HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ VE KAÇ VAKA VAR?
ABD, Avrupa ve Asya'da Covid-19 enfeksiyonları ve hastaneye yatışlar artıyor. Son aylarda Kasım 2021'de ortaya çıkan Omicron soyundan gelen EG.5 "eris" alt varyantın ile ilişkili daha fazla vaka görüldü.