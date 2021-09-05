Delta varyantı, çocukların Covid-19'dan hastaneye yatma riskini 10 kat artırıyor

ABD'li bilim insanları, yeni bir çalışmada, corona virüsün çocuklar üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Araştırmacılar çocukların, Delta varyantı sebebiyle hastaneye yatma riskinin 10 kat fazla olduğu konusunda uyardı.

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NTV Haber 05.09.2021 - 14:59

ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları Delta varyantının çocuklar üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Buna göre, aşısız çocukların delta varyantı sebebiyle hastaneye yatma riski 10 kat artıyor.

Bilim insanları, Ocak ayında hastanede tedavi edilen bin 100 çocuk vakasıyla son dönemde Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılan 164 çocuk ve gencin vakasını karşılaştırdı.

Alfa varyantının baskın olduğu Ocak döneminde, hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 26'sının yoğun bakıma kaldırıldığı tespit edildi. Delta varyantının damgasını vurduğu son dönemde ise bu oranın yüzde 23 civarında gerçekleşti.

Bilim insanları Delta varyantının hastalığın çocuklardaki seyri üzerinde büyük bir etkisi olma-dığını söylüyor.

EN BÜYÜK FARKI AŞILAR YARATIYOR Ancak, Delta varyantına karşı en büyük farkı aşılar yaratıyor.

Aşı olmayan çocukların hastaneye yatma riskinin,, aşılanmışlara oranla 10 kat fazla olduğu tespit edildi.

YÜZDE 59'U AŞI OLMADI Ülkede haziran'In son iki haftasında hastaneye kaldırılan 68 çocuğun arasında yüzde 59'unun aşı olmadığı bildirildi.

ABD'de çocukların 12 yaşından itibaren aşılanabiliyor. Bilim insanları ise delta varyantı ile mücadelede aşının önemine vurguladı.