Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem 10 iki vurdu. Birçok kentte yardımlar aksıyor. İlaca ihtiyaç duyan vatandaşlar gerekli desteği alamıyor. Türkiye Eczacıları Birliği, TIR ve konteynerleri eczaneye çevirerek deprem bölgesindeki vatandaşların hizmetine sundu.
TEB'in 10 Şubat'ta yaptığı bilgilendirmeye göre 6 ilde toplamda 15 afet eczanesi kuruldu.
İşte 10 Şubat itibarıyla afet eczanelerinin listesi;
Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası, Onikişubat
Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası
Kahramanmaraş (Afşin): Pınarbaşı, Afşinbey Cd.
Hatay (Merkez): İl Sağlık Müdürlüğü yanı
Hatay (İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs bahçesi
Hatay (Kırıkhan): Kırıkhan Devlet Hastanesi yanı
Gaziantep (Islahiye): Islahiye Devlet Hastanesi bahçesi
Malatya (Merkez): Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi
Malatya (Merkez): Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)
Malatya (Merkez): Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)
Adıyaman (Merkez): Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı
Adıyaman (Besni): Besni Devlet Hastanesi
Adıyaman (Gölbaşı): Gölbaşı Devlet Hastanesi
Şanlıurfa (Merkez): Karaköprü Fuar Merkezi bahçesi (Eczacı Odası Konteyner Eczane)
Şanlıurfa (Merkez): Şanlıurfa Müzesi Otoparkı (Eczacı Odası Konteyner Eczane)