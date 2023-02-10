Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem 10 iki vurdu. Birçok kentte yardımlar aksıyor. İlaca ihtiyaç duyan vatandaşlar gerekli desteği alamıyor. Türkiye Eczacıları Birliği, TIR ve konteynerleri eczaneye çevirerek deprem bölgesindeki vatandaşların hizmetine sundu.



TEB'in 10 Şubat'ta yaptığı bilgilendirmeye göre 6 ilde toplamda 15 afet eczanesi kuruldu.