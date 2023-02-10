Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri

Türkiye Eczacıları Birliği, deprem bölgesinde sahra eczaneleri kurdu. İlaca ihtiyacı olan vatandaşlar bu TIR ve konteyner eczanelere giderek ihtiyaçlarını giderebilir.

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 1

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem 10 iki vurdu. Birçok kentte yardımlar aksıyor. İlaca ihtiyaç duyan vatandaşlar gerekli desteği alamıyor. Türkiye Eczacıları Birliği, TIR ve konteynerleri eczaneye çevirerek deprem bölgesindeki vatandaşların hizmetine sundu.

TEB'in 10 Şubat'ta yaptığı bilgilendirmeye göre 6 ilde toplamda 15 afet eczanesi kuruldu.

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 2

KAHRAMANMARAŞ GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

İşte 10 Şubat itibarıyla afet eczanelerinin listesi;

Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası, Onikişubat
Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası
Kahramanmaraş (Afşin): Pınarbaşı, Afşinbey Cd.

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 3

HATAY GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Hatay (Merkez): İl Sağlık Müdürlüğü yanı
Hatay (İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs bahçesi
Hatay (Kırıkhan): Kırıkhan Devlet Hastanesi yanı

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 4

GAZİANTEP GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Gaziantep (Islahiye): Islahiye Devlet Hastanesi bahçesi

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 5

MALATYA GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Malatya (Merkez): Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi
Malatya (Merkez): Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)
Malatya (Merkez): Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 6

ADIYAMAN GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Adıyaman (Merkez): Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı
Adıyaman (Besni): Besni Devlet Hastanesi
Adıyaman (Gölbaşı): Gölbaşı Devlet Hastanesi

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri - 7

ŞANLIURFA GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Şanlıurfa (Merkez): Karaköprü Fuar Merkezi bahçesi (Eczacı Odası Konteyner Eczane)
Şanlıurfa (Merkez): Şanlıurfa Müzesi Otoparkı (Eczacı Odası Konteyner Eczane)

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