Diyabet ve MS tedavisi için umut

İngiltere'nin Cambridge üniversitesi araştırmacıları, MS ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek yüzlerce proteini belirledi. Türk Doktora Öğrencisi Mine Köprülü'nün başyazarı olduğu araştırma, bu tip hastalıklara yeni tedaviler geliştirilmesini sağlayabilir.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 1

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Mine Köprülü, "Kronik metabolik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili yüzlerce protein belirledik" açıklamasında bulundu.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 2

Doktora öğrencisi Köprülü'nün baş yazarı olduğu araştırmada, insan genomundaki 900 bölge ile vücuttaki yaklaşık 3 bin protein ilişkilendirildi.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 3

Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar, Gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 4

Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı.

Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 5

Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi.

Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Diyabet ve MS tedavisi için umut - 6

Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.

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