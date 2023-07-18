Doğum için en güvenli yaş aralığı nedir? Bilim insanları açıkladı
Günümüzde özellikle büyükşehirlerde yaşayan kadınlar, gerek ekonomik koşullar, gerekse kariyer yapma gibi nedenlerle anne olmayı ileri yaşlara erteleyebiliyor. Peki, doğum için en güvenli yaş aralığı nedir? Macaristan’ın Semmelweis Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmada bu sorunun yanıtını aradı ve kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.
Macaristan’ın Semmelweis Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmada kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.