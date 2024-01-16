Doktorların tavsiye ettiği 5 yaşlanma karşıtı yiyecek

YABAN MERSİNİ

Küçük mor meyve, vücudu enfeksiyondan bir zırh gibi koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu. Ayrıca lezzetli ve düşük kalorili bir atıştırmalık.

Araştırmacılara göre yaban mersini, antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle yaşlanma karşıtı güçlü bir etki yaratıyor.

Bunlar hücrelerin sağlıklı kalmasına ve hasar görmesini engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda DNA onarımını da destekliyor.

C vitamini içeriği nedeniyle meyveler aynı zamanda kas hasarını ve ağrıyı azaltıyor ve kolajen üretimi ile göz sağlığını destekliyor.