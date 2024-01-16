Doktorların tavsiye ettiği 5 yaşlanma karşıtı yiyecek
Yediklerimizin sağlığımız üzerinde büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Çoğumuz öğünlerimizi besleyici yiyeceklerden seçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bol miktarda sebze tüketmek, işlenmiş et ve rafine şekeri minimumda tutmak sağlıklı bir yaşlanma için iyi bir başlangıç. Seçtiğimiz bazı yiyecekler vücudun daha iyi yaşlanmasına yardımcı olarak onu "bir zırh gibi" koruyabilir. Ömrü uzatan besinler sadece meyve ve sebzelerle sınırlı değil; işte bunlardan beşi.
YABAN MERSİNİ
Küçük mor meyve, vücudu enfeksiyondan bir zırh gibi koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu. Ayrıca lezzetli ve düşük kalorili bir atıştırmalık.
Araştırmacılara göre yaban mersini, antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle yaşlanma karşıtı güçlü bir etki yaratıyor.
Bunlar hücrelerin sağlıklı kalmasına ve hasar görmesini engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda DNA onarımını da destekliyor.
C vitamini içeriği nedeniyle meyveler aynı zamanda kas hasarını ve ağrıyı azaltıyor ve kolajen üretimi ile göz sağlığını destekliyor.