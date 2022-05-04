DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Covid-19'un yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ'nün küresel aşılama hedefinin gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Vaka testleri ve genetik sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika'nın BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz" ifadelerini kullandı.