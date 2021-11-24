DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerde 700 bin kişinin daha Covid-19’dan ölebileceği konusunda uyardı. DSÖ'nün Avrupa bölgesi olarak adlandırdığı 53 ülkede ölü sayısı şimdiden 1,5 milyonu aştı. DSÖ, Türkiye ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 53 ülkeyi Avrupa bölgesi olarak kabul ediyor.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 14:54

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 1

Dünya Örgütü (DSÖ),  Avrupa ülkelerinde artan vakalara ilişkin önemli bir uyarı yayınladı.

Kuruluş, AB ülkelerinin yanı sıra, aralarında Türkiye, İsrail, Tacikistan ve Özbekistan'da yer aldığı 53 ülkeyi Avrupa bölgesi olarak kabul ediyor.

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 2

DSÖ, Mart 2022'ye kadar 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde "yüksek veya aşırı stres" yaşanacağını bildirdi.

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 3

AVRUPA'DA SIKI ÖNLEMLER DEVREYE GİRİYOR

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri vaka sayılarında bir artışla karşı karşıya bulunuyor. Avusturya, aşıyı zorunlu hale getirip ülkedeki herkes için sokağa çıkma kısıtlaması başlatırken, Fransa, Almanya ve Yunanistan da dahil olmak üzere onlarca ülke yakında benzer bir politika izleyebilir. 

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 4

AŞI KARŞITLARINDAN PROTESTOLAR

Ancak bazı ülkelerde, aşı karşıtları yeni önlemlere karşı çeşitli protestolar düzenledi. Hollanda, kısmi bir sokağa çıkma yasağı nedeniyle birkaç gece boyunca göstericiler ve polis çatıştı. 

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 5

AVRUPA'DAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI GELECEK MART'A KADAR 2,2 MİLYONU AŞACAK

Diğer taraftan DSÖ,  Covid-19’un Avrupa bölgesindeki en büyük ölüm nedeni olduğu açıkladı. BM’ye bağlı faaliyet gösteren kurum,  "Kümülatif bildirilen ölümlerin, mevcut eğilimlere göre gelecek yıl bahara kadar 2,2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 6

Ayrıca, bölgede Covid-19 kaynaklı onaylanmış ölümler son zamanlarda iki katına çıkarak günde yaklaşık 4 bin 200'e ulaştı. Yalnızca Rusya'da günlük ölüm sayısı son zamanlarda bin 200'ü geçti.

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 7

DSÖ, çok sayıda aşılanmamış insan  ve bazı ülkelerde Delta varyantının yaygınlığının, Avrupa bölgesindeki yüksek vaka oranlarının arkasındaki temel faktörler olduğunu duyurdu. 

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 8

DSÖ Avrupa direktörü Dr Hans Kluge, henüz aşılanmamış olanları aşı yaptırmaya çağırdı. Kluge,”Hepimizin gereksiz trajedileri ve can kayıplarını önlemeye yardım etme ve bu kış sezonunda daha fazla ekonomik kaybı önleme  ve sorumluluğuna sahibiz" diye konuştu.

DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 9
DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 10
DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir - 11

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