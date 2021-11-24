DSÖ'den Avrupa ülkelerine uyarı: Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir

AVRUPA'DA SIKI ÖNLEMLER DEVREYE GİRİYOR

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri vaka sayılarında bir artışla karşı karşıya bulunuyor. Avusturya, aşıyı zorunlu hale getirip ülkedeki herkes için sokağa çıkma kısıtlaması başlatırken, Fransa, Almanya ve Yunanistan da dahil olmak üzere onlarca ülke yakında benzer bir politika izleyebilir.