DSÖ’den küresel şırınga kıtlığı uyarısı: Milyarlarca doz aşı gecikebilir

Hedman, rutin aşılamalarda bir gecikmenin 'gelecek yıllarda' halk sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olabileceğine dikkat çekti. Buna göre, olası bir şırınga sıkıntısı, onların yeniden kullanılması gibi güvenli olmayan uygulamalara da yol açabilir. (DSÖ’ye göre kullanılmış şırıngaları sterilize etmek bile tüm zararlı bakterileri ortadan kaldırmıyor.)