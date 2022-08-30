Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısı 48 bini aştı

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 13:17
Maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor.
Mevcut salgından yaklaşık dört ay sonra, artık maymun çiçeği olan insanların önemli bir bölümünün HIV ile yaşadığı biliniyor. İyi kontrol edilen HIV'li kişilerde daha şiddetli maymun çiçeği hastalığı görülmese de, daha ileri HIV hastalığı olanlar için durum böyle olmayabilir.
. Dahası, HIV pozitif insanlar maymun çiçeği aşılarına da iyi yanıt vermeyebiliyor. 22 Ağustos itibariyle, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 3 bin 340 maymun çiçeği vakası tespit etti. 26 Ağustos itibariyle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD’de 17 bin 432 vaka bildirdi. Dünya çapında, çoğunlukla virüsün endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'daki ülkeler dışında olmak üzere 48 binden fazla vaka var.
Diğer taraftan, herkes yakın fiziksel temas yoluyla maymun çiçeği alabilirken, vakalar gey, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler arasında yoğunlaşıyor. Son veriler, vakaların yüzde 97'sinin erkeklerle seks yapan erkekler arasında olduğunu gösteriyor.
Son verilere göre; maymun çiçeği görülen ülke sayısı 99'a ulaştı. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 48 bini aştı.
Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.
Normal çiçek hastalığına göre nispeten daha hafif seyreden maymun çiçeği enfeksiyonun ilk belirtileri griple benzerlik göstermekte: Ateş ve halsizliğin yanı sıra baş, kas, eklem ve sırt ağrıları görülür, lenf bezleri şişer.
Ayrıca "çiçeklenme" denilen çok bariz cilt değişiklikleri oluşur. Hastalığın evresine bağlı olarak bu cilt değişiklikleri su çiçeği, zona veya frengi (sifiliz) vakalarındakine benzer şekilde kızarıklıklar, nodüller veya kabarcıklar şeklinde ortaya çıkar.
Bunlar genellikle yüzde başlar ve daha sonra bacak ve kollar başta olmak üzere, vücudun diğer bölgelerine de yayılır. Yeni görülen bazı vakalarda, söz konusu cilt bozulmalarının genital bölgelere de sıçradığı tespit edildi. Bu durum özellikle eşcinsel birliktelik yaşayan erkeklerde daha sık görüldü. Uzmanlar, ciltte olağandışı değişiklik ya da tahriş durumlarında derhal tıbbi yardıma başvurmayı tavsiye ediyor.
Maymun Çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi. Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı.
MPV (Monkeypox virus) olarak da adlandırılan maymun çiçeği virüsü, "zoonoz hastalıklar" ailesine dahil. Zoonoz, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen (zooantroponoz) ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen (antropozoonoz) herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terim. Kuduz, kuş gribi, domuz gribi ve deli dana hastalığı gibi birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoride.
İnsanlara özellikle maymunlar ve çeşitli kemirgen türlerinden bulaşan MPV, enfekte hayvanlar, bunların salgıları veya kanları, dışkıları veya doku ile teması yoluyla oluşuyor. Hastalık, enfekte hayvanların etiyle temas edilmesi veya bunların tüketilmesi sonrasında da ortaya çıkabiliyor.
Maymun çiçeği için kuluçka süresi 7 ila 21 gün. İnsandan insana bulaşması mümkün, ancak bu son derece nadir görülür ve sadece çok yakın temasla gerçekleşiyor.