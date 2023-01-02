Dünya yeni Covid-19 varyantı nedeniyle alarmda: XBB.1.5 nedir? XBB.1.5 Türkiye'de görüldü mü? XBB.1.5'in belirtileri nelerdir?

İngiltere’nin en büyük Covid19 gözetim merkezlerinden biri olan Sanger Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “XBB.1.5, aşılamaya veya önceki enfeksiyona yanıt olarak üretilen Covid ile savaşan antikorları atlamasına yardımcı olan F486P de dahil olmak üzere mutasyonlar kazanmıştır. Birleşik Krallk’taki 17 Aralık haftasına kadar olan haftadaki vakaların yüzde dördünün XBB.1.5'ten kaynaklandığı görülmüştür” denildi.