Dünyada ilk kez hayvandan alınan organ bir insana başarıyla nakledildi: Yüz binlerce hayatı kurtarabilir

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 230 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR

Diğer taraftan, Türkiye'de binlerce hastanın sağlığına kavuşmak için tek umudu organ nakli. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl açıklanan verilere göre 292 bin 65 kişi nakil için bekliyor. Özellikle salgın dönemiyle bağışçı sayısında azalma oldu ama uygun organ bulunduğunda nakiller devam ediyor.

Organ nakli, binlerce hastanın yaşama tutunmak için tek şansı. Türkiye'de 292 bin 65 kişi uygun organın bulunmasını bekliyor. İlk sırada böbrek nakli yer alıyor Nakil bekleyenlerin başında ise 229 bin 774 kişi ile böbrek hastaları geliyor. Son 10 yılda 33 bin 3 kişi böbrek nakli ile hayata tutundu.