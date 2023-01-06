ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid-19 hastalığına yol açan corona virüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini açıkladı.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 1

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Covid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 2

BÜYÜME HIZI BAKIMINDAN İKİNCİ SIRADA

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 3

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Covid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 4

Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor" denildi.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 5

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.

ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 6
ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 7
ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 8
ECDC'den Covid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı - 9

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