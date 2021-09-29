İşte en sağlıklı yağ kaynakları

Vücudumuza sağlık depolayacak en faydalı yağ kaynaklarını sizler için derledik.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 15:18

İşte en sağlıklı yağ kaynakları - 1

Yeterli oranda tüketilmeli

  • Vücudumuza almamız gereken makroları (Karbonhidrat, Protein, Yağ) sağlıklı kaynaklardan tüketmeliyiz.
  • Söz konusu “yağ” olunca tüketiminden çekinilebiliyor. Fakat sağlıklı oranda yağ tüketimi vücüdumuzun hem hormonal sistemine hem vücut ısısının korunmasına hem de sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına olanak sağlar.
  • Ayrıca A, D, E, K gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimini sağlar.
İşte en sağlıklı yağ kaynakları - 2

ZEYTİNYAĞI

  • Sağlıklı yağ dediğimizde akla gelen ilk yağlardan olan zeytinyağı, doymamış yağ asitleriyle margarin, palm yağı gibi zararlı ve doymuş yağ asitlerine kıyasla çok daha sağlıklı.
  • Doymuş yağ asiteri yerine doymamış yağ asitleri tüketmeniz kanınızdaki kolestrol seviyesini de düşürecektir.
İşte en sağlıklı yağ kaynakları - 3

YER FISTIĞI

  • Hem sağlıklı bir yağ kaynağı hem de bol bol protein içeren bu gıda yağ kullanımınız için çok sağlıklı bir tercih olabilir.
  • 100 gramında 25 gram protein ve 8.5 gram da lif bulunan yer fıstığında 44 gram da yağ bulunmakta. 
  • Tüketmek isteyeceğinizde çiğ halini tüketmeniz içindeki yağ asitlerini koruyacaktır.
  • Ayrıca evinizde kendi fıstık ezmenizi de bir bal ile tatlandırarak yapabilirsiniz
İşte en sağlıklı yağ kaynakları - 4

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

  • Kendine has bir aroması olan hindistan cevizi yağını mutfağınızda birçok alanda kullanabilirsiniz.
  • Metabolizmanızı da harekete geçirecek bu yağı yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.
  • İçerisinde olan doymuş yağ oranından dolayı makul miktarda kullanmanız büyük önem taşıyor.
İşte en sağlıklı yağ kaynakları - 5

AVOKADO

  • Son yıllarda kullanımı sıkça artan ve enfes tadıyla rahatça tüketilebilen avocado da vücudumuza sağlık depolayan bir başka sağlıklı yağ kaynağı.
  • 100 gramında 160 kalori bulunan avokado potasyum, A, B12, C, D  ve lif yönünden de zengin.
  • 100 gramında 15 gram yağ bulunan avokadoyu olgunlaşmış halindeyken tüketmek gerekiyor.
  • Harika bir tadı olan bu sıcak iklim meyvesinin tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamanız çok önemli.

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