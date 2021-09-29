İşte en sağlıklı yağ kaynakları

Vücudumuza sağlık depolayacak en faydalı yağ kaynaklarını sizler için derledik.
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ntv.com.tr 29.09.2021 - 15:18
Yeterli oranda tüketilmeli
Vücudumuza almamız gereken makroları (Karbonhidrat, Protein, Yağ) sağlıklı kaynaklardan tüketmeliyiz.
Söz konusu “yağ” olunca tüketiminden çekinilebiliyor. Fakat sağlıklı oranda yağ tüketimi vücüdumuzun hem hormonal sistemine hem vücut ısısının korunmasına hem de sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına olanak sağlar.
Ayrıca A, D, E, K gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimini sağlar.
ZEYTİNYAĞI
Sağlıklı yağ dediğimizde akla gelen ilk yağlardan olan zeytinyağı, doymamış yağ asitleriyle margarin, palm yağı gibi zararlı ve doymuş yağ asitlerine kıyasla çok daha sağlıklı.
Doymuş yağ asiteri yerine doymamış yağ asitleri tüketmeniz kanınızdaki kolestrol seviyesini de düşürecektir.
YER FISTIĞI
Hem sağlıklı bir yağ kaynağı hem de bol bol protein içeren bu gıda yağ kullanımınız için çok sağlıklı bir tercih olabilir.
100 gramında 25 gram protein ve 8.5 gram da lif bulunan yer fıstığında 44 gram da yağ bulunmakta.
Tüketmek isteyeceğinizde çiğ halini tüketmeniz içindeki yağ asitlerini koruyacaktır.
Ayrıca evinizde kendi fıstık ezmenizi de bir bal ile tatlandırarak yapabilirsiniz
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Kendine has bir aromasıolan hindistan cevizi yağını mutfağınızda birçok alanda kullanabilirsiniz.
Metabolizmanızı da harekete geçirecek bu yağı yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.
İçerisinde olan doymuş yağ oranından dolayı makul miktarda kullanmanız büyük önem taşıyor.
AVOKADO
Son yıllarda kullanımı sıkça artan ve enfes tadıyla rahatça tüketilebilen avocado da vücudumuza sağlık depolayan bir başka sağlıklı yağ kaynağı.
100 gramında 160 kalori bulunan avokado potasyum, A, B12, C, D ve lif yönünden de zengin.
100 gramında 15 gram yağ bulunan avokadoyu olgunlaşmış halindeyken tüketmek gerekiyor.
Harika bir tadı olan bu sıcak iklim meyvesinin tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamanız çok önemli.
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