Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Eris varyantı, COVID-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanılanmıştır. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris virüsünün, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı verisine ulaşılmıştır.



DSÖ’ün son verilerine göre, eris varyantının diğer COVID-19’un varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantı, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha COVİD-19’un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalar da Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir.