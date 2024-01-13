Evde yapılabilen 6 test ile önümüzdeki 10 yıl içinde ölme ihtimalinizi öğrenmek mümkün
Gelecekteki 10 yıl içinde sağlık sorunu geliştirme riskinizi ve hayatınızın tehlikede olup olmadığını anlamınıza yardımcı olacak altı hızlı sağlık testi hazırlandı. Testlerin hepsi 15 dakikadan az sürüyor ve çoğunu ev ortamında yapmanız mümkün.
1. ŞINAV ÇEKİN
Art arda kaç tane şınav çekebilirsiniz? Bilim insanları bu sayının kalp hastalığı riskinizin iyi bir göstergesi olabileceğini söylüyor.
2019'da bin 104 tane orta yaşlı erkek üzerinde yapılan bir araştırma çekilen şınav sayısı arttıkça kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölüm riskinin de o kadar düşük olacağını ortaya çıkardı.
11'den az şınav çekebilmek ortalama üstü bir riske işaret ediyor. Tek seferde 40'tan fazlası ise riski yüzde 96 oranında azaltıyor.