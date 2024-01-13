Evde yapılabilen 6 test ile önümüzdeki 10 yıl içinde ölme ihtimalinizi öğrenmek mümkün

3. OTURUP AYAĞA KALKIN

Oturmadan ayağa kalkma testinin biri sandalyeden diğeri ise yerden olmak üzere iki versiyonu var.

Bunlardan ilki, kolsuz bir sandalyede oturduğunuzda ayağa kalkmanızın ve tekrar oturmanızın ne kadar sürdüğünü hesaplamak.

Kollarınız göğsünüzün üzerinde kavuşturulmuş halde bunu beş kez tekrarlamalısınız.

Bir analiz 60'lı yaşlarındaki ortalama bir kişinin bu tekrarları 11,4 saniyenin altında, 70'li yaşlarındaki birinin 12,6 saniyenin altında ve 80'li yaşlarındaki birinin 14,8 saniyenin altında yapabilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

İkinci versiyon biraz daha zor çünkü yerde oturmanız gerekiyor. Yere oturun ve minimum destekle ayağa kalkın.

Ayağa kalkmak için hem ellerini hem de dizlerini kullanması gereken orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların, altı yıl içinde ölme olasılığı beş ila altı kat daha fazla.