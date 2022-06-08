Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip

Norveç'te yapılan yeni bir çalışma, her evde bulunan ve günlük yaşamın bir parçası olan bulaşık süngerlerindeki görülmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Tek bir bulaşık süngerinde dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabileceğini belirten uzmanlar, sünger yerine daha hızlı kuruyan bulaşık fırçasının kullanılmasını önerdi.

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 12:37 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 12:56

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 1

Norveç'teki araştırmacılara göre, mutfak süngerleri, bulaşık yıkamanın  daha hijyenik bir yolu olan mutfak fırçalarından daha fazla bakteri barındırıyor.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 2

Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 3

"BULAŞIK SÜNGERLERİ ASLA KURUMUYOR"

Journal of Applied Microbiology'de  yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar  insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar” diye konuştu.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 4

Bununla birlikte Møretrø, çalışma kapsamında en çok şaşırdığı şeylerden birinin, insanların süngerlerini ne sıklıkla temizlediklerinin önemli olmaması olduğunu söyledi.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 5

"GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLMEDİKÇE NASIL TEMİZLENDİĞİNİN BİR ÖNEMİ YOK"

Møretrø, “İnsanların süngerlerini kullanma şekli bakteri üremesi açısından pek önemli değildi. Süngerler günlük olarak değiştirilmedikçe, insanların süngerlerde bakteri üremesini önlemeleri çok zor" dedi.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 6

Gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB)  destekli bir projenin parçası olan çalışmada aynı zamanda bulaşık süngerleri ve bulaşık fırçaları da taşıdıkları bakteri yükleri bakımından karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, Portekiz'de yaşayan 20 kişiden mutfak süngeri ve Norveç'te yaşayanlardan 35 fırça ve 14 sünger topladı. Çalışma ekibi tarafından 9,966 kişiyle yapılan daha önceki bir anket, 10 Avrupa ülkesinin çoğunda mutfakları temizlemek için süngerlerin yaygın olarak kullanıldığını ve fırçaların yalnızca iki ülkede, Norveç ve Danimarka, bulaşık yıkamak için baskın temizlik malzemesi olduğunu ortaya koydu.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 7

Toplanan tüm süngerlerin  bulaşık yıkamak için kullanıldığı belirtildi. Portekiz'den gelen 20 süngerden 19'u haftada beş ile altı kez veya daha sık kullanıldı. Norveç'te toplanan fırçalardan 35 tanesinden 32'si haftada beş ile altı kez veya daha fazla kullanıldı. Norveç'te toplanan süngerler daha az kullanıldı.

Fırçalarda veya süngerlerde patojenik bakteri (hastalığa neden olan) bulunmadı. Bununla birlikte, kullanılan fırçalarda genel bakteri seviyeleri süngerlere göre daha düşüktü. İki temizlik aletinde de benzer patojenik olmayan bakteri türleri bulundu.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 8

Öte yandan, araştırmacılar, fırçalara ve süngerlere salmonella bakterisi eklediğinde, gece boyunca kurumaya bırakılan fırçalardaki salmonella sayısında önemli bir azalma buldu. Ancak, saklama koşulları ne olursa olsun, plastik torbada saklanan fırçalarda veya süngerlerde herhangi bir azalma olmadı.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 9

SÜNGER YERİNE FIRÇA TERCİH EDİLMELİ

Sünger ve fırça sahipleri, süngerlerini veya fırçalarını ne kadar süre kullandıklarını ve bunları nasıl temizliklerini de araştırmacılarla paylaştı (suyla durulama, sabun ve suyla yıkama, bulaşık makinesine yıkama veya ağartma). Ancak bu yöntemlerin  hiçbiri somut bir fark yaratmadı. Çalışmanın ana sonucu, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olması olarak öne çıktı.

Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip - 10

Møretrø, "Fırça çok hızlı kuruduğu için zararlı bakteriler ölür. Ayrıca çoğu fırçanın süngerlerin aksine potansiyel zararlı bakterilerle doğrudan el temasını engelleyen bir sapı vardır. Tüketicileri bir dahaki sefere süngerlerini değiştirmeleri gerektiğinde fırçayı denemeye teşvik ediyorum” açıklamasını yaptı.

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