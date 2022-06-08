Evlerdeki görünmeyen tehlike: Tek bir bulaşık süngeri dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip

Toplanan tüm süngerlerin bulaşık yıkamak için kullanıldığı belirtildi. Portekiz'den gelen 20 süngerden 19'u haftada beş ile altı kez veya daha sık kullanıldı. Norveç'te toplanan fırçalardan 35 tanesinden 32'si haftada beş ile altı kez veya daha fazla kullanıldı. Norveç'te toplanan süngerler daha az kullanıldı.





Fırçalarda veya süngerlerde patojenik bakteri (hastalığa neden olan) bulunmadı. Bununla birlikte, kullanılan fırçalarda genel bakteri seviyeleri süngerlere göre daha düşüktü. İki temizlik aletinde de benzer patojenik olmayan bakteri türleri bulundu.