Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir

Dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan corona virüs pandemisi sürerken, Omicron varyantı ile ilişkin endişeler artıyor. Ancak araştırmacılar, insanlığın elinde bulunan silahların yeni varyanta karşı oldukça etkili olduğu görüşünü paylaşıyor. İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, ciddi hastalığı ve ölümü önlecek seviyede antikor ile T hücresi seviyelerini artırdığı görüldü. mRNA aşılarının etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, ayrıca güçlendirici aşıların ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını önerdi.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:03

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 1

İngiltere’de yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, Omicron varyantının neden olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 2

3 BİN KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ ÖLÇÜLDÜ

Lancet'te yayınlanan çalışmada, İngiltere merkezli Cov-Boost denemesinin sonuçları paylaşıldı. Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ikinci doz AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech’in ardından iki ile üç ay sonra yedi Covid-19 güçlendiricisinden birini veya bir kontrol aşısı alan yaklaşık 3 bin kişinin  bağışıklık tepkilerini ölçtü.  

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 3

GÜÇLENDİRİCİ PFIZER/BIONTECH AŞISI ANTİKOR TEPKİSİNİ 8 KAT ARTIRDI

İki doz AstraZeneca'dan sonra Pfizer/BioNTech  ile takviye edilenlerde, kontrollerden yaklaşık bir ay sonra  25 kat daha yüksek antikor seviyeleri bulundu. İki Pfizer/BioNTech aşısının ardından Pfizer/BioNTech’in güçlendirici dozu uygulandığında ise antikor seviyeleri sekiz kattan fazla yükseldi.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 4

Bununla birlikte, çalışmadaki en güçlü üçüncü doz aşının, AstraZeneca grubunda antikor seviyelerini 32 kat ve Pfizer/BioNTech  grubunda 11 kat artıran Moderna aşısının tam dozuydu. Moderna, İngiltere’de destekleyici programda kullanıldığında yarım doz olarak veriliyor.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 5

"CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPLER"

Southampton Üniversitesİ Hastanesi’nden  NIHR klinik araştırma tesisinin deneme başkanı ve direktörü Prof. Dr.  Saul Faust, “Bunlar, hastaneye yatış ve ölümü önlemek için gerekenin çok üzerinde, oldukça etkili güçlendiricilerdir. Yan etkiler değişiklik gösterse de, bunları bildiren çoğu insanda yorgunluk, baş ağrısı veya kol ağrısı vardı ve çalışmada  hiçbir güvenlik endişesi bulamadı” diye konuştu.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 6

T HÜCRE SEVİYELERİ DE ARTTI

Diğer taraftan bilim insanları,  antikorların ötesinde, üçüncü doz aşıların T hücreleri üzerindeki etkisine de baktılar. Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca dahil olmak üzere güçlendiricilerin çoğu, insanların ilk iki dozu için sahip oldukları aşıdan bağımsız olarak T-hücre seviyelerini artırdı.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 7

Araştırmacıların dikkatini çeken başka bir sonuç ise T-hücre tepkisinin, Wuhan'dan ortaya çıkan corona virüsün orijinal versiyonu kadar,  endişe verici Beta ve Delta varyantlarına karşı da oldukça iyi olduğuydu.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 8

Üçüncü dozların Omicron varyantı etkisiyle ilgili Faust şu değerlendirmeyi yaptı:

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 9

"Bilim insanları olarak umudumuz, hastaneye yatış ve ölüme karşı korumanın bozulmadan kalmasıdır" dedi.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 10

Çalışmaya dahil olmayan Nottingham Üniversitesi'nde moleküler viroloji profesörü Jonathan Ball da  Faust'un iyimserliğini paylaşt:

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 11

"Delta varyantı gibi varyantlar, antikorların genel virüs öldürme etkisini azaltırken, T hücresi tepkileri hemen hemen etkilenmedi. MRNA aşısı güçlendirmelerinin hem antikorlarda hem de T hücrelerinde belirgin bir artış sağlaması, özellikle de Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla dikkatimizin çekildiği şimdilerde harika bir haber. Bağışıklıktaki bu artışın, aşılarımızın ihtiyacımız olan korumayı sağlamaya devam edeceğinden eminim.”

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 12

ÜÇÜNCÜ DOZ UYGULAMASI 6 AY YERİNE ÜÇ AY SONRA YAPILMALI

Öte yandan, Cov-Boost çalışmasının ilk sonuçları, İngiltere  Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin, insanların aşı için beklemek zorunda oldukları süreyi altıdan üç aya kısaltma kararını destekledi.

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 13
Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir - 14

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