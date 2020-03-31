Grip olunca corona virüse yakalanır mısınız? Bilim insanlarından yanıt

Dünya genelinde Türkiye dahil 190’ı aşkın ülkede görülen ve yaklaşık 800 bin insanın enfekte olduğu yeni tip corona virüsün (Covid-19) yaz aylarında etkisini yitireceği ve farklı bir solunum virüsüne sahip insanların corona virüse yakalanmayacağı iddiasına bilim insanlarından yanıt geldi. ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre corona virüs tanısı konulan her beş kişiden biri farklı bir solunum virüsüne sahip.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 13:45

İtalyan virolog Roberto Burioni, mart ayının ortalarında, yaz aylarında daha sıcak havanın dünya çapında en az 39 bin insanının ölümüne neden olan corona virüs pandemisini frenlmeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti.

CORONA VİRÜSE SAHİP 5 KİŞİDEN 1'İNDE FARKLI BİR SOLUNUM VİRÜSÜ DE VAR

Öte yandan, Stanford Tıp Fakültesi'nde acil tıp klinik profesörü Ian Brown tarafından yapılan bir ön analiz, Covid-19'dan muzdarip 5 kişiden 1'inde diğer solunum virüslerinin de bulunduğunu ortaya koydu.

GRİP İKEN CORONA VİRÜSE YAKALANABİLİRSİNİZ

Bununla birlikte, corona virüs için test edilen 562 kişinin analiz edildiği çalışmada,  ortak bir solunum virüsü tanısı konmuş yaklaşık 10 kişiden birinİN ise  Covid-19 ile birlikte enfekte olduğu bulundu. Bu durum insanların başka bir viral solunum yolu hastalığı varsa corona virüse yakalamayacağını iddia eden efsaneye ters düşüyor.

Tıp ve biyomedikal veri bilimi doçenti Nigam Shah, çalışmaya atıfta bulunarak, “Şu anda, bir hasta farklı bir solunum virüsü için pozitif test ediliyorsa, corona virüs taşımadığına inanıyoruz. Ancak, bu örnekte gözlemlediğimiz ko-enfeksiyon oranları göz önüne alındığnda bunun yanlış bir varsayım olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

HASTANELER CORONA VİRÜS HASTASINI YANLIŞLIKLA TABURCU EDEBİLİR

Çalışmanın öncüsü olan klinik acil doçent doktoru Ian Brown, hastanelerin Covid-19 testine sınırsız erişimi olmadıklarını” ve bazı durumlarda farklı bir solunum virüsüne sahip olan hastanın, taşıyıcı olsa bile, Covid-19’u yoktur tanısı konularak taburcu edilecileceğini vurguladı.

Brown, “İnfluenza veya rinovirüs veya başka bir solunum virüsü tanısı varsa, hastane corona virüs testi olmadan hastayı taburcu edebilir ve alternatif tanının semptomların nedeni olduğunu söyleyebilir” dedi.

İtalyan virolog Roberto Burioni, haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'a (DPA), yaz aylarında daha sıcak havanın Covid-19 salgınıyla mücadeleye katkıda bulunacağı beklentilerine güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Burioni, “Biz bunu henüz  bilmiyoruz” diyerek Avrupa ve ötesindeki birçok ülkenin corona virüs ile ilgili önlemlere uyma ihtiyacının altını çizdi.

Tıp uzmanları kişinin nefesini 10 saniyeden fazla tutabilmemesinin de bir corona virüs testi olmadığını ve bu duruma güvenmemesi gerektiğini söyledi.

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