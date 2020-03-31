Grip olunca corona virüse yakalanır mısınız? Bilim insanlarından yanıt

Tıp ve biyomedikal veri bilimi doçenti Nigam Shah, çalışmaya atıfta bulunarak, “Şu anda, bir hasta farklı bir solunum virüsü için pozitif test ediliyorsa, corona virüs taşımadığına inanıyoruz. Ancak, bu örnekte gözlemlediğimiz ko-enfeksiyon oranları göz önüne alındığnda bunun yanlış bir varsayım olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.