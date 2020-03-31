Grip olunca corona virüse yakalanır mısınız? Bilim insanlarından yanıt

ntv.com.tr 31.03.2020 - 13:45
İtalyan virolog Roberto Burioni, mart ayının ortalarında, yaz aylarında daha sıcak havanın dünya çapında en az 39 bin insanının ölümüne neden olan corona virüs pandemisini frenlmeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti.
Öte yandan, Stanford Tıp Fakültesi'nde acil tıp klinik profesörü Ian Brown tarafından yapılan bir ön analiz, Covid-19'dan muzdarip 5 kişiden 1'inde diğer solunum virüslerinin de bulunduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte, corona virüs için test edilen 562 kişinin analiz edildiği çalışmada, ortak bir solunum virüsü tanısı konmuş yaklaşık 10 kişiden birinİN ise Covid-19 ile birlikte enfekte olduğu bulundu. Bu durum insanların başka bir viral solunum yolu hastalığı varsa corona virüse yakalamayacağını iddia eden efsaneye ters düşüyor.
Tıp ve biyomedikal veri bilimi doçenti Nigam Shah, çalışmaya atıfta bulunarak, “Şu anda, bir hasta farklı bir solunum virüsü için pozitif test ediliyorsa, corona virüs taşımadığına inanıyoruz. Ancak, bu örnekte gözlemlediğimiz ko-enfeksiyon oranları göz önüne alındığnda bunun yanlış bir varsayım olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Çalışmanın öncüsü olan klinik acil doçent doktoru Ian Brown, hastanelerin Covid-19 testine sınırsız erişimi olmadıklarını” ve bazı durumlarda farklı bir solunum virüsüne sahip olan hastanın, taşıyıcı olsa bile, Covid-19’u yoktur tanısı konularak taburcu edilecileceğini vurguladı.
Brown, “İnfluenza veya rinovirüs veya başka bir solunum virüsü tanısı varsa, hastane corona virüs testi olmadan hastayı taburcu edebilir ve alternatif tanının semptomların nedeni olduğunu söyleyebilir” dedi.
İtalyan virolog Roberto Burioni, haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'a (DPA), yaz aylarında daha sıcak havanın Covid-19 salgınıyla mücadeleye katkıda bulunacağı beklentilerine güvenmemesi gerektiğini söyledi.
Burioni, “Biz bunu henüz bilmiyoruz” diyerek Avrupa ve ötesindeki birçok ülkenin corona virüs ile ilgili önlemlere uyma ihtiyacının altını çizdi.