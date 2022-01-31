Güle güle PCR testleri: Akıllı telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi

AKILLI TELEFON İLE COVİD-19 TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Testi kullanabilmek için tükürüğünüzü bir test kitine yerleştirmeniz gerekiyor. Ardından, uygulamanın tükürük örneğinde bulunabilecek herhangi bir viral RNA'yı tespit edebilmesi için reaktif bir solüsyon ekleniyor. Numune daha sonra üzerinde LED ışık bulunan bir karton kutu ile kaplanıyor.