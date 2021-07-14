Günde üç porsiyon kepekli tahıl tüketmek kalp hastalıklarına karşı koruyor, bel ölçüsünü küçültüyor

Bilim insanları, dört yıllık aralıklarla, günde yarım porsiyondan günde üç veya daha fazla porsiyona kadar değişen dört tam tahıl alımı kategorisinde beş risk faktöründeki değişiklikleri karşılaştırdı.

Sonuçlar, her dört yıllık aralık için, düşük alımlı katılımcılarda bel genişliğinin, yüksek alımlı katılımcılarda bir santimetreye kıyasla kıyasla ortalama 3 santimetreden fazla arttığını gösterdi.