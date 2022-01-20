Güney Afrika'dan umut veren çalışma: Omicron, ciddi hastalığa neden olan Delta varyantına karşı koruma sağlıyor

İLK VERİLER OMİCRON'UN DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDNE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bununla birlikte Omicron, Delta'dan önemli ölçüde daha bulaşıcı olsa da, Omicron enfeksiyonları dalgası yaşayan ilk ülke olan Güney Afrika dahil pek çok ülkeden alınan hastane ve ölüm verileri, daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösteriyor.