Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur?

Gut hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte birçok evde yoğun et tüketimi gerçekleşiyor. Uzmanlar ise yoğun et tüketimi sonrasında meydana gelebilecek olan "gut hastalığına" karşı vatandaşları uyarıyor. Peki, halk arasında "zengin" hastalığı olarak bilinen gut hastalığı nedir? Gut hastalığı belirtileri nelerdir, neden olur?

Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur? - 1

Gut hastalığı, genellikle yeme-içme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülür. Geçmişte bazı padişahların da gut hastalığı yüzünden vefat etmesi nedeniyle de “padişah hastalığı” olarak da bilinir.

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Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur? - 2

Oysaki gut hastalığı, sadece yeme ve içme ile ilgili bir hastalık değildir. Kişinin metabolizmasında bozukluk olması, çeşitli hastalıklar ya da yeme alışkanlığındaki düzensizlikler neticesinde de gelişebilir.

Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur? - 3

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut hastalığı sebep olduğu durumlar dikkate alındığında romatizma hastalığı sayılmasına rağmen aslında bir metabolizma hastalığıdır.

Sağlıklı bir vücutta, vücuttan atılması gereken maddeler, ürik aside dönüştürülerek vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Özellikle protein yapısındaki maddelerin vücuttan atılım şekli olan ürik asitlerin atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretimi söz konusu ise vücutta birikir ve kanda oranı artar.

Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu iltihaplanmalar oluşur; bu soruna “gut hastalığı” denir. Çok fazla miktarda ürik asit, vücutta özellikle eklemlerde bazen de böbreklerde birikmektedir. Böbrekte birikmesi, taş hastalığına yol açabilir ya da taş oluşturmadan da böbrekleri harap edebilmektedir.

Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur? - 4

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gut hastalığı genellikle sabaha karşı eklem ağrıları ile kendini göstermektedir. En sık görülen gut hastalığı belirtileri ise şöyle sıralanabilir.

Eklemler şişer ve ağrılar başlar. Genellikle sabaha karşı vücutta asit iyonları biriktiğinde meydana gelir.
Gece, ağrılar sebebi ile uyanmalar yaşanabilir.
Eğer böbreklerden kaynaklanan bir gut hastalığı var ise; karın ve bel ağrıları, idrarda kan, taş gibi belirtiler de olabilir.
Ağrıların kronikleşmesi, sürekli şişen eklemlerde deformeler yaratabilir.
Gut ataklarını tetikleyen nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Aşırı alkol tüketimi
Hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi)
Ani, şiddetli hastalık halleri
Yanlış diyet uygulanması
Eklem travmaları
İlaç tedavileri (aspirin, idrar söktürücü ilaçlar)
Geçirilen cerrahi operasyonlar

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