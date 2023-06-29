Halk arasında "zengin" hastalığı olarak biliniyor: Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve neden olur?
Gut hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte birçok evde yoğun et tüketimi gerçekleşiyor. Uzmanlar ise yoğun et tüketimi sonrasında meydana gelebilecek olan "gut hastalığına" karşı vatandaşları uyarıyor. Peki, halk arasında "zengin" hastalığı olarak bilinen gut hastalığı nedir? Gut hastalığı belirtileri nelerdir, neden olur?
Gut hastalığı, genellikle yeme-içme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülür. Geçmişte bazı padişahların da gut hastalığı yüzünden vefat etmesi nedeniyle de “padişah hastalığı” olarak da bilinir.