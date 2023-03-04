Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor

Dr. Campagnolo, “Tek kullanımlık plastik şişeler, özellikle güneş ışığına maruz kaldıklarında, daha sonra içtiğimiz kalıntıları serbest bırakabilir. Pet şişelenmiş su içmemeliyiz. Plastik bir sandalyeye oturduğumuzda korkmamıza gerek yok, ama bence tek kullanımlık olan her şeyden, özellikle yiyecek ve içeceklerle temas eden plastiklerden kaçınmalıyız. Cama geri dönmeliyiz.” diye konuştu.