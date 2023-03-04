Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor

Bilim insanları, yeni bir çalışmada mikro ve nano plastiklerin fetüsün tüm organlarına ulaşabileceğini ortaya koydu. Bu durumun bebeğin gelişimine zarar verebileceğini vurgulayan uzmanlar, anne adaylarına pet şişe kullanmama çağrısında bulundu.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 1

İtalya Roma Tor Vergata Üniversitesi'nde embriyoloji uzmanı olan Dr. Luisa Campagnolo, mikro ve nano plastiklerin insan dokusuna karıştığına dair kanıtların arttığı uyarısında bulundu. Önceki çalışmalar, plastiğin bozunmasının bir yan ürünü olan mikroskobik parçacıkların insan kan dolaşımına ve hatta plasentaya ulaşabileceğini göstermişti.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 2

Ancak American Association for the Advancement of Science'ın yıllık konferansında sunulan ve fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışma, yutulan plastiklerin fetüsün organlarına kadar ulaşabileceğini ortaya koydu. 

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 3

Dr. Campagnolo, " Fetüsün mikroplastikler için bir hedef olduğuna dair göstergeler var. Anne adaylarına, fetüsün etkilenmemesi için plasentayı plastik parçacıklarla doldurmaktan kaçınmalarını öneriyoruz.”' dedi.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 4

Önceki araştırmalar, insan dokusuna nüfuz eden plastik parçacıkların belirli hormonların üretimini etkileyebileceğini ve bu nedenle biyolojik süreçleri bozabileceğini öne sürdü.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 5

YAPILACAK ŞEY BASİT: PET ŞİŞEYİ BIRAKIN

Dr. Campagnolo, plastik parçacıkların insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu, insanların sağlığını korumak atabilecekleri basit olduğunu vurguladı.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 6

Dr. Campagnolo, “Tek kullanımlık plastik şişeler, özellikle güneş ışığına maruz kaldıklarında, daha sonra içtiğimiz kalıntıları serbest bırakabilir. Pet  şişelenmiş su içmemeliyiz. Plastik bir sandalyeye oturduğumuzda korkmamıza gerek yok, ama bence tek kullanımlık olan her şeyden, özellikle  yiyecek ve içeceklerle temas eden plastiklerden kaçınmalıyız. Cama geri dönmeliyiz.” diye konuştu. 

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 7

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

ABD’de yer alan Rutgers Üniversitesi'nde nanobilim ve çevresel biyomühendislik uzmanı olan Dr. Philip Demokritou ise hayvan çalışmalarından elde edilen son bulguların 'çok endişe verici' olduğunu söyledi.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 8

Demokritou’nun geçen ay Nanomaterials dergisinde yayınlanan kemirgenler üzerinde yaptığı çalışmanın, yutulan plastiklerin fetüse geçebileceğine dair ilk kanıtı gösterdiği düşünülüyor.

Hamilelere pet şişe uyarısı: Plastikler fetüsün organlarına ulaşabiliyor - 9

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ZARAR VEREBİLİR

Demokritou, “Hamile hayvanın midesinden alınan bu mikro ve nano-plastikleri 24 saat sonra plasentada bulduk. Daha da önemlisi, bunları fetüsün her organında bulduk, bu da bu maddelerin çocuğun gelişimine zarar verebileceğini gösteriyor” dedi.

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