Harvard Üniversitesi: Covid-19’lu hamile ölümlerinin nedeni bebeğin cinsiyeti olabilir

Bilim insanları, erkeklerin kadınlardan daha yavaş bir bağışıklık tepkisi oluşturma eğiliminde olduğunu, ancak aynı zamanda daha fazla proinflamatuar molekül üretitiğini söyledi. Bu durum ise onları sitokin fırtınaları gibi ölümcül komplikasyonlara karşı daha duyarlı hale getiriyor.



Ancak hamilelik ve COVID-19'un birbirini nasıl etkilediği hakkında çok az şey biliniyor.