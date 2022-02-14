Harvard Üniversitesi’nden yapay kalp adımı: Doğuştan gelen anormallikler tedavi edilebilecek

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, robot balığın bir santimetre uzunluğunda plastik yüzgeçlere ve kağıt bir omurgaya sahip olduğu belirtildi. Ancak, her iki tarafında da kasılmaları gerçekleştiren iki şerit canlı kalp kalp kası hücresi bulunduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, çıplak gözle bakıldığında gerçek bir balıkla karıştırılabilecek olan cihaz, bir zebra balığının şeklinden ve yüzme hareketinden ilham alınarak tasarlandı. Bilim insanları, bunun robotik alanındaki uygulamalarının yanı sıra, yapay bir kalp inşa etme yolunda önemli bir adım olduklarına inandıklarını söyledi.