İdeal bel çevresi genişliği ne kadar olmalı? Bilim insanları açıkladı

Bel çevresinin genişliğinin boyun yarısından fazla olmasının ise tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkların riskini artırdığı vurgulandı.

Çalışma ile ilgili fikirde bulunan diğer uzmanlar ise, bel ölçüsü yönteminin boyu çok kısa olan veya 60 yaşın üzerindeki, yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış kişiler için işe yaramadığını aktardı.