İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara

Çin’in Hubey eyaletinde yer alan Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün kurucularından olan virolog Dr. Peter Daszak, yarasalarla dolu bir mağarada çalışırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Daszak, daha önce Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair teorilerin komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü.
Daszak, geçen hafta Twitter’da yaptığı paylaşımda Tayland’daki Ratchaburi Mağarası’nın derinliklerinde görüldü. 2,5 milyon yarasanın etrafında olduğunu söyleyen virolog, Covid-19’un kaynağının bu mağara olduğunu belirterek, “Bu mağara viral aktivitenin nükleer çekirdeğidir” dedi.
ABD’de yaşayan bir İngiliz olan Dr. Dazsak, yarasalardan birini beslediği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Virolog, ekibiyle birlikte Asya’daki yarasaları inceleyen bir araştırma yaptığını sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Dr. Daszak’ın kurduğu bir vakıf olan EcoHealth Alliance daha önce Wuhan Teknoloji Enstitüsü’ndeki bir araştırmayı fonlandığı için eleştirilmişti.
Ancak, vakıf yarasalarla ilgili araştırmalarından dolayı geçen Eylül ayında, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden 635 bin 392 dolarlık bir destek aldı.
Ayrıca Dr. Daszak’ın kurumun direktörü Dr. Anthony Fauci ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.
Öte yandan Dr. Dazsak, pandeminin kaynağının Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün Covid-19 pandemisinin kaynağı olduğu iddialarını örtbas etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin Twitter hesabında verdiği yanıtta, “Basının ve insanların kendisinin mağaralarda yarasalarla birlikte çalışmasına takıldığını anlamadığı”nı belirterek, medyanın yıllardır pandeminin asıl kaynağı olan mağaralar yerine laboratuvarlara odaklandığını vurguladı.