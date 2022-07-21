İngiliz bilim insanlarından gen terapisi: Kanın pıhtılaşmamasına neden olan kalıtsal hemofili B hastalığının tedavisi bulundu

HEMOFİLİ HAKKINDA

İnsan vücudunda herhangi bir nedenle kanama olduğunda damar duvarında bulunan hücreler,i o bölgeye hücum ederek pıhtı oluşmasını ve kanamanın durdurulmasını sağlıyor. Bu hücrelerin düzgün çalışmaması sonucunda hemofili hastalığı ortaya çıkıyor. Herhangi bir şekilde yaralanan hemofili hastası kanaması durmadığı iiçin çok ciddi problemlerle karşı karşıya bulunuyor.

Genetik bir hastalık olan hemofilinin 2 türü bulunuyor. Faktör VII eksikliği Hemofili A ve faktör IX eksikliği Hemofili B olarak isimlendiriliyor.