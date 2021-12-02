İngiliz bilim kurulu üyesi uyardı: Omicron'un tehlikeli olmadığına dair hiçbir kanıt yok, tedbiri bırakmayın

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 14:47
İngiltere’nin bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, Yeni ve Ortaya Çıkan Solunum Yolu Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) toplantısında milletvekillerine hitap etti.
Aynı zamanda Imperial College London'daki hastalık salgını analizi ve modelleme grubu başkanı olan Ferguson, parlamentoda yaptığı açıklamada, Omicron’daki mutasyonların Covid'i daha kolay yaymasına rağmen virüsün daha az tehlikeli hale gelmeyebileceğini söyledi.
Ferguson, "Bulaşmanın çoğu, insanlar hastaneye kaldırılana kadar gerçekleşti. Corona virüsleri solunum yollarında çok hızlı bir şekilde çoğalmayı ve çevreye yayılmayı önemser. Ancak bu durum 10 gün sonra birinİ öldürmeyeceği anlamına gelmiyor” dedi.
Bununla birlikte bilim insanları kesin verilerin henüz mevcut olmadığını, ancak varyantın erken analizinin, "yayılmayı önlemek için yeterince endişe verici sinyaller" sağladığını belirtti.
Ayrıca, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantı, İngiliz hükümetini mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında zorunlu maske takmayı yeniden uygulamaya ve güçlendirici aşının hızını önemli ölçüde artırmaya sevk etti.
Bunların yanı sıra, pozitif Omicron vakalarıyla temas halinde olanlar için katı izolasyon politikaları getirildi. Güney Afrika kırmızı seyahat listesine alındı.
Diğer taraftan, Yeni ve Ortaya Çıkan Solunum Yolu Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) toplantısının tutanakları, varyantın sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceği konusunda bir belirsizlik olduğunu gösterdi. Ancak büyük bir enfeksiyon dalgasının İngiltere’deki hastane kapasitesini zorlayabileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Ferguson, "B.1.1.529 ile ilişkili hastalık şiddeti ile ilgili veriler henüz mevcut olmasa da, büyük bir enfeksiyon dalgasına neden olacak” dedi.
Sonuç olarak Ferguson, milletvekillerine bazı virüslerin zamanla daha az tehlikeli hale gelmesine rağmen, durumun her zaman böyle olmadığını söyledi. Covid-19'un en belirgin varyantlarından ikisi olan Alfa ve Delta varyantlarının her birinin öncekilerden daha ciddi hastalığa neden olduğunu aktardı:
"Omicron'un önceki varyantlardan daha fazla mı yoksa daha az şiddetli mi olacağını söylemek için çok erken, ancak şimdiye kadar gördüğümüz şey, Alfa önceki türe göre daha şiddetliydi, ciddi sonuçlar açısından biraz dengelendi, çünkü bu süre içinde tedaviler gelişti.
Ancak, ardından ortaya çıkan Delta daha ciddi hastalığına neden oldu. Şu anda hastalığın tehlikesi azalıyor, fakat bu aşı ve gelişen tedavi yöntemleriyle ilgili. insanların bugün ciddi Covid'den kurtulma şansının pandeminin başlangıcında olduğundan çok daha yüksek.”
Öte yandan, Omicron varyantındaki mutasyonların, onu hem daha bulaşıcı hale getirmesi hem de antikorların tanımasını zorlaştırması bekleniyor.
Endişeler, aşıların ve enfeksiyondan sonraki bağışıklığın varyanta karşı ne kadar iyi koruma sağladığını anlamak için acil bir küresel çabayı ateşledi. İlk sonuçların önümüzdeki bir veya iki hafta içinde alınması bekleniyor, ancak Ferguson, Omicron'un oluşturduğu tehdidi daha iyi anlamanın daha uzun süreceğini söyledi.
Alfa ve Delta varyantları ortaya çıktığında, epidemiyologların bunların ne kadar bulaşıcı olduklarını ve herhangi bir bağışıklık kaçışının derecesini bulmak için yeterli veriyi toplamaları birkaç hafta aldı.
Ferguson, bulaşma ve gerçek dünyadaki aşı etkinliğinin bir göstergesinin alınmasının muhtemelen "üç ila dört hafta" süreceğini belirterek, "Sabırlı olmalıyız. Daha net bir resme sahip olduğumuz bu ayın sonuna doğru olması muhtemel” diye konuştu.