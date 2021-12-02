İngiliz bilim kurulu üyesi uyardı: Omicron'un tehlikeli olmadığına dair hiçbir kanıt yok, tedbiri bırakmayın

Alfa ve Delta varyantları ortaya çıktığında, epidemiyologların bunların ne kadar bulaşıcı olduklarını ve herhangi bir bağışıklık kaçışının derecesini bulmak için yeterli veriyi toplamaları birkaç hafta aldı.



Ferguson, bulaşma ve gerçek dünyadaki aşı etkinliğinin bir göstergesinin alınmasının muhtemelen "üç ila dört hafta" süreceğini belirterek, "Sabırlı olmalıyız. Daha net bir resme sahip olduğumuz bu ayın sonuna doğru olması muhtemel” diye konuştu.