İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor

Şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki en büyük sorun, sonuçlarının hepsinin antikorları nötralize etmeye dayalı tahminler olması. Bulgular, muhtemelen enfeksiyon ve semptomatik hastalık için doğru olsa da, şiddetli hastalığa bakıldığında biraz farklı. Yani, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma tahminlerinin aslında daha iyi olabileceğini umabiliriz.”