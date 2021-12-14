İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, 24 Kasım'da ilk keşfedildiğinden bu yana, mevcut aşıların Omicron varyantı üzerinde ne kadar etkili olacağını anlamak için yarışıyorlar. Sahip olduğu 30'dan fazla mutasyon nedeni ile aşıların Omicron varyantını tanınmayacağı konusunda büyük endişe hala sürüyor. İngiltere'deki Omicron vakalarının incelediği gerçek dünya verilerine dayanan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı yalnızca yüzde 46,7 koruma sağladığını gösterdi. Ancak, ciddi hastalığı önlemede aşının yüzde 84 oranında korumayı sürdürdüğü belirtildi. Uzmanlar, üçüncü doz aşı çağrılarını sürdürdü.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 10:13

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 1

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.  

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 2

Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi. 

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 3

İNGİLTERE'DEKİ 500 OMİCRON VAKASI İNCELENDİ

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyucunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 4

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor. 

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 5

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bine  kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere  kabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 6

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtmayabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 7

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr.  Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 8

Ancak, Reading Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, aşının etkinliğindeki düşüşün hala "endişe verici" olduğunu belirterek, "Hiç kimse Omicron'un aşı etkinliğini tamamen ortadan kaldırmasını beklemiyordu. Ancak, söz konusu düşüş yadsınamaz. 

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 9

"YÜZDE 16 TEHLİKEDE"

Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16'yı hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla” diye konuştu.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 10

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 46,7'YE DÜŞTÜ

Öte yandan çalışma, iki doz AstraZeneca/Oxford  aşısının altı ay sonra semptomatik Omicron'a karşı yalnızca yüzde 36,1; iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ise yalnızca yüzde 46,7’lik bir koruma sağladığını gösterdi.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 11

ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU

Fakat Profesör Hunter, insanların bu durum nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini ve üçüncü doz aşıyı olmalarını vurguladı:

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 12

"Antikorların yanı sıra bağışıklık sistemimizde  hafıza B hücreleri de yer alıyor. Eski varyantlar ve Omicron arasında T hücresi bağışıklığının antikorlardan daha iyi korunduğuna dair bazı kanıtlar var.

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 13

Şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki en büyük sorun, sonuçlarının hepsinin antikorları nötralize etmeye dayalı tahminler olması. Bulgular, muhtemelen enfeksiyon ve semptomatik hastalık için doğru olsa da, şiddetli hastalığa bakıldığında biraz farklı. Yani, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma tahminlerinin aslında daha iyi olabileceğini umabiliriz.”

İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 14
İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 15
İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 16
İngiltere bilim kurulu üyeleri: Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 46,7 oranında koruma sağlıyor - 17

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