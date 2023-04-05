İngiltere'de korkutan beyin hastalığı

İngiltere'de ormanlık veya çayırlık alanlarda, daha çok geyiklerde görülen kenelerin insanlara da geçebildiği vurgulandı.



Böceğin kan emerken virüs veya bakteri kaynaklı hastalıkları bulaştırabileceği, bunların en yaygın olanının TBE ve "laym hastalığı" olduğu bilgisi verildi.