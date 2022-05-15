İnsan yüzünde yüzbinlerce akar yaşıyor: Demodex nedir?

İNSANLAR İÇİN ZARARI VAR MI?

Diğer taraftan, cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da, araşıtrmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok. Demodex’ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar. Ancak, bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.