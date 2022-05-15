İnsan yüzünde yüzbinlerce akar yaşıyor: Demodex nedir?

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2022 - 13:45
Yüzünüzde yaşayan ve gözeneklerinizden ürettiğiniz mumsu yağı yiyen akarlarla tanışın.
Demodex, insan derisi üzerinde yaşayan mikroskobik bir eklembacaklıya deniliyor.
İnsan vücudunda herhangi bir zamanda 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı tahmin ediliyor. İnsanlara bu mikroskobik böcekler, partnerleri ve yakınları aracılığıyla geliyor.
Bununla birlikte, dünyanın çeşitli ortamlarında yaşayan, çıplak gözle görülemeyen binlerce akar türü bulunuyor. Ancak, 0,4 mm boyutundeki Demodex’lerden yüzünüzü ne kadar iyi yıkasanız da kurtulmanız mümkün değil.
Bilim insanları, Demodex’ler yalnızca insan derisinde yaşayacak şekilde uyarlandığından, ten tene temastan sonra ilk doğduğumuzda onları anne ve babanızdan almış olabileceğinizin muhtemel olduğunu söylüyor.
Diğer taraftan, cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da, araşıtrmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok. Demodex’ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar. Ancak, bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.
Genel olarak, akarlar geceleri meşgul oluyorlar ve biz uyurken yumurtalarını bırakmak için dışarı çıkıyorlar.
Öte yandan, Demodex akarlarının ölü deri hücrelerini topladığı bilinse de, bir yerde çok fazla yuva olursa rosacea gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabiliyorlar. Ancak çoğunlukla, mikroskobik akarlar tamamen zararsız.