İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

Öte yandan, katılımcılar Mart 2021'e kadar takip edildi, bu da araştırmanın ortalama takip süresinin 10 yıl olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında, miyokard enfarktüsü, felç veya kalp yetmezliği şeklinde 5 bin 934 kardiyovasküler olay kaydedildi.

Yüksek stresli katılımcılar için, bir tür kardiyovasküler olay riski yüzde 22, kalp krizi riski yüzde 24 ve felç riski yüzde 30 arttı.