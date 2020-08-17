İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış

Çin'den sonra bir süre Covid-19'un merkezi olan İtalya'da vakalar yeniden artmaya başladı. Gençler arasında corona virüs yayılma hızı artınca ülkedeki gece kulüplerinin kapatılmasına karar verildi. Ayrıca mekanlara yakın yerlere de akşam altı ile sabah altı arasında maske zorunluluğu getirildi.

ntv.com.tr 17.08.2020 - 08:42

İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 1

Avrupa'da corona virüsün ilk vurduğu yer ülke olan İtalya'da yeniden vaka artışı yaşanıyor. 

İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 2
Ülkede 5 Haziran tarihinden sonra ilk defa günlük vaka artışları 500'ün üzerine çıktı.
İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 3
Ülkede genç nüfus arasındaki Covid-19 artışlarının fazla olması nedeniyle yeni önlemler alındı.
İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 4

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Son birkaç ayda yaptığımız fedakarlıkların heba olmasına izin veremeyiz. Önceliğimiz Eylül'de açılacak okullar olmalı" dedi. 

İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 5

İtalya'da gece kulüpleri kapatılırken bar gibi mekanlara yakın alanlarda maske zorunluluğu getirildi. 

Barlara yakın kişiler, akşam altı ve sabah altı arasında maske takmak zorunda.

İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 6

Farklı jenerasyonların bir arada yaşadığı aile yapısına sahip olan İtalya'da gençlerin Covid-19'u yaşlılara taşımasından endişe ediliyor. 

İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış - 7
Covid-19'un Avrupa'daki ilk üssü olan İtalya'da 254 bin vaka tespit edilirken 35 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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