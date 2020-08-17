İtalya'da gece kulüpleri kapatıldı: Genç vakalarında artış

ntv.com.tr 17.08.2020 - 08:42
Avrupa'da corona virüsün ilk vurduğu yer ülke olan İtalya'da yeniden vaka artışı yaşanıyor.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Son birkaç ayda yaptığımız fedakarlıkların heba olmasına izin veremeyiz. Önceliğimiz Eylül'de açılacak okullar olmalı" dedi.
İtalya'da gece kulüpleri kapatılırken bar gibi mekanlara yakın alanlarda maske zorunluluğu getirildi.
Barlara yakın kişiler, akşam altı ve sabah altı arasında maske takmak zorunda.
Farklı jenerasyonların bir arada yaşadığı aile yapısına sahip olan İtalya'da gençlerin Covid-19'u yaşlılara taşımasından endişe ediliyor.