Japon bilim insanları yaşlanmaya neden olan hücreleri yok eden aşı geliştirdi

DAMAR SERTLEŞMESİ, DİYABET VE YAŞLILIK TEDAVİSİ...

The Japan Times'ın bildirdiğine göre aşı verilen farelerde, yaşla birlikte biriken ve artrit ile damar sertleşmesi gibi durumlarla ilişkili olan "zombi hücreleri" olarak da bilinen yaşlanan hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü.

Minamino, "Aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili diğer hastalıkların tedavisinde uygulanmasını bekleyebiliriz" diye yazdı.