Kadınların Alzheimer'a erkeklerden daha fazla yatkın olmasına neden olan gen keşfedildi: MGMT

Dr. Farrer ve meslektaşları, ülke genelinde Alzheimer ile bağlantılı APOE ε4 mutasyonuna sahip olmayan 10 bin 340 kadınla ilgili başka bir genetik veri setine de baktıklarını söyledi. Her iki grupta da MGMT, Alzheimer'ın gelişmesiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu aktarıldı.