Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı

Kaliforniya'da vakalar artınca kiliseler ve işletmeler yeniden kapatıldı. Vali Gavin Newsom alınan kararlara sebep olarak artan vakaları gösterdi. Ayrıca eyaletteki bazı bölgelerde okula dönüş ertelenecek.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 10:06

Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 1
Çin'de başlayan corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yasaklar geri geliyor.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 2
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette dün başlayan normalleşmenin önemli ölçüde kısıtlandığını duyurdu.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 3
Vali Newsom'un aktardığına göre ABD'nin en kalabalık eyaletinde barlar, restoranlar, spor salonları, kuaförler ve kiliseler yeniden kapatıldı.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 4

KALİFORNİYA'DA ÖNEMLİ KARAR

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, ülkenin ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD), salgın vakalarında görülen ciddi artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimin 18 Ağustos'a başlamasından vazgeçti.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 5
LAUSD, San Diego Okul Bölgesi ile birlikte yeni eğitim dönemine çevrim içi yayınlar şeklinde başlayacaklarını duyurdu.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 6
Los Angeles ve San Diego'da alınan çevrim içi eğitim kararı, Başkan Donald Trump ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un, okullara, normal eğitime dönmeleri veya federal yardımları kaybetmeyi göze almaları yönünde baskı yaptığı bir dönemde geldi.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 7
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da vaka sayısının 320 bini ve ölü sayısının 7 bini aştığı eyalette, vakaların tekrar hız kazanması üzerine tüm kapalı mekan aktivitelerinin tekrar kapatıldığını, salgının ülkede zirve yaptığı nisan ayındaki ''Evde kal'' uygulamasına, en az 3 haftalığına dönme kararı aldıklarını açıkladı.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 8
Covid-19 için, "Öldürücü bir hastalık olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Newsom, bazı iş yerlerinin dış mekanda hizmet vermeye devam edebileceğini belirtirken barların tamamen kapatılması gerektiğinin altını çizdi.
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 9
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 10
Kaliforniya'da yeniden corona tedbirleri: Kiliseler kapandı - 11

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