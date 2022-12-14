Kanser aşısı bulundu: Moderna mRNA teknoloji kullanarak milyonlarca kişiye umut oldu

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Diğer taraftan çalışma kapsamında, hastalar iki tedaviden birini alacak şekilde rastgele atandı. Bir grup, mevcut bir ilaç olan pembrolizumab veya Keytruda ilacı ile tedavi edildi. Diğer grup ise Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı.