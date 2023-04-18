Kanser aşısı yarı yarıya başarılı oldu: Moderna'dan umutlandıran sonuçlar

ABD’li ilaç üreticileri Moderna ve Merck'e göre, bir mRNA aşısının denemesinden elde edilen yeni veriler, ciddi cilt kanseri olan melanomun riskini yarı yarıya azalttığını gösterdi.
Melanom tedavisi için ameliyat olan 157 kişiyle yapılan çalışmada, kişiselleştirilmiş aşı ve Keytruda immünoterapisi alanların yüzde 78,6'sı 18 ayda kanserden kurtulurken, yalnızca immünoterapi alan kişilerin yüzde 62,2'sinde kanser tekrar nüks etmedi.
Kombinasyon tedavisi alan 107 kişiden 24'ü ve sadece immünoterapi alan 50 kişiden 20'si olmak üzere yüzde 22,4'ünde kanser nüksü veya ölüm meydana geldi.
Bununla birlikte, Moderna ve Merck kanser aşısının ciddi bir yan etkiye neden olmadığını açıkladı. En sık görülen yan etkiler arasında ise yorgunluk, enjeksiyon yerinde ağrı ve titreme olduğu belirtildi.
Moderna'nın kıdemli başkan yardımcısı ve geliştirme, terapötikler ve onkoloji başkanı Dr. Kyle Holen, “Sonuçlar, mRNA aşıların kanserli insanlar için büyük bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. mRNA Hastaların ömrünü uzatıyor.” diye konuştu.
Moderna'nın deneysel kanser aşısı mRNA-4157/V940, bağışıklık sistemini belirli tümörlere karşı bir yanıt oluşturmaya hazırlamak üzere tasarlandı. Halihazırda melanom tedavisinde kullanılan Merck Keytruda ise bağışıklık sistemini tümörlere saldırması için uyarıyor.
Diğer taraftan şirketler, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin yıllık toplantısında en son verileri sundu.
Moderna ve Meck, bu yıl bir Faz 3 çalışması başlatmayı planladıklarını ve deneylerin akciğer kanseri de dahil olmak üzere daha fazla tümör türünü kapsayacak şekilde genişleyeceğini belirtti.
Amerikan Kanser Derneği'ne göre, melanom tüm cilt kanserlerinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor, ancak cilt kanseri ölümlerinin çoğuna neden oluyor.
Organizasyon, bu yıl ABD'de yaklaşık 100 bin eni melanom teşhisi konacağını ve yaklaşık 8 bin kişinin melanomdan öleceğini tahmin ediyor.