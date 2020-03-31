Kanser hastalarına corona virüse karşı 13 öneri

Kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu, dolayısıyla corona virüs salgınında enfeksiyonlara daha yatkın hale geldiklerini ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Kanser hastaları, bu dönemde çevreden izole olmalarının ve dengeli beslenmelerinin yanı sıra hijyen kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeliler” dedi. Türkiye’de her yıl ortalama 200 bin yeni kanser tanısının konduğuna dikkat çeken Prof. Kömürcü, kanser hastalarına corona virüsten korunmaları için 13 öneride bulundu. İşte o öneriler: