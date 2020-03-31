Kanser hastalarına corona virüse karşı 13 öneri

ntv.com.tr 31.03.2020 - 12:58
Kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu, dolayısıyla corona virüs salgınında enfeksiyonlara daha yatkın hale geldiklerini ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Kanser hastaları, bu dönemde çevreden izole olmalarının ve dengeli beslenmelerinin yanı sıra hijyen kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeliler” dedi. Türkiye’de her yıl ortalama 200 bin yeni kanser tanısının konduğuna dikkat çeken Prof. Kömürcü, kanser hastalarına corona virüsten korunmaları için 13 öneride bulundu. İşte o öneriler:
Ellerinizle yüzünüze dokunmayın. Özellikle de göz, burun ve ağzınızla temas etmemeniz önemli. Virüs buralardan bulaşıyor.
Aile bireyleri dahil, kimseyle tokalaşmayın, temas etmeyin. İnsanlarla aranıza en az 1-1 buçuk metre mesafe koyun. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyin.
Öksüren, hapşıran insanlardan uzak durun. Virüs damlacık yoluyla size bulaşabilir. Gerekli durumlarda, özellikle de sokağa çıktığınızda maske kullanın.
Şu dönem seyahat etmeyin.
Bol su için.
Hekiminizin önerdiği egzersizleri yapın. Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hekiminizin önerdiği meyve ve sebzelerden tüketin. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı beslenmek önemli.
Acil durumlar dışında hastanelere gitmeyin. Kemoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavilerinizi aksatmayın. Bu salgın döneminde, hastaneye gidiş gelişlerinizde mutlaka maske ve eldiven kullanın.
Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa hekiminize başvurun.
Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa hekiminize başvurun.