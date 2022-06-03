Kanser tedavisi için devrim yaratan gelişme: Yeni bir gen terapisi yöntemi ileri aşamadaki kanseri durdurdu

Melief, "İyi haber şu ki, bu belirli HLA aleline sahip olan ve KRAS G12D mutasyonunu eksprese eden tümörleri olan tüm hastalar, özellikle bazı immünoterapi direnç mekanizmaları uygun kombinasyon tedavisi ile ele alındığında, bu TCR transdüksiyon tedavisinden potansiyel olarak yararlanabilir. Kötü haber şu ki, aynı mutasyona sahip ancak bu HLA-C aleli olmayan hastalar fayda sağlayamaz” dedi.