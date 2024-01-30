Kilo almadan istediğinizi yemek gelecekte mümkün olabilir
Yeni bir çalışma tek bir genin kapatılmasının insanların şişmanlamadan istedikleri her şeyi yemelerine olanak sağlayabileceğini öne sürüyor. Bu gen üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar obezite tedavisi için de büyük önem teşkil ediyor.
ABD'deki California San Diego Üniversitesi'nden uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada yağ hücrelerinin "enerji yakma yeteneğini kaybetmesinden" tek bir genin sorumlu olduğunu keşfetti.
Kemirgenler yüksek yağlı bir diyetle beslendiğinde hücrelerinin parçalandığını ve yağ yakma konusunda daha az etkili hale geldiğini buldu.
Bu muhtemelen obezitenin neden insanların metabolizmasının yavaşlamasına neden olduğunu açıklıyor.