Kilo almadan istediğinizi yemek gelecekte mümkün olabilir

UC San Diego'da tıp profesörü Dr. Alan Saltiel, "Aşırı yemekten kaynaklanan aşırı kalori yükü kilo alımına neden olabilir ve aynı zamanda enerji yakımını azaltan, obeziteyi daha da kötüleştiren bir metabolik süreci tetikler." ifade etti.

Doktora göre bu gen, sağlıklı kilodan obeziteye geçişin kritik bir parçası.